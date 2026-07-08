В двух городах на юго-востоке Ирана прогремели взрывы

Mehr: в иранских городах Конарек и Чабахар произошли взрывы

В юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан произошли взрывы. Об этом сообщает информационное агентство Mehr.

Звуки взрывов были слышны в расположенных на побережье Оманского залива городах Конарек и Чабахар.

8 июля сообщалось, что в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошли взрывы.

Также серия взрывов произошла в провинции Бушер на юге Ирана. Рядом с населенным пунктом расположена единственная действующая в стране атомная станция. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз обстреливалась.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее Иран заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне.