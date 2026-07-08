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Армия

СМИ сообщают о сильном пожаре в Киеве

Страна.ua: в Киеве после взрывов начался сильный пожар
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве после взрывов начался сильный пожар, сообщает украинское издание «Страна.ua».

На кадрах, опубликованных порталом, видно, как над городом поднимается густой столб дыма. Что именно горит, не уточняется.

2 июня издание «Страна.ua» также сообщало, что небо над украинской столицей затянуто дымом на фоне ночных взрывов.

Кроме того, издание сообщило о дыме в небе над Харьковом, где местные жители также слышали взрывы.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по военным и энергетическим объектам в Киеве и других регионах. Украинскую столицу затянуло дымом от пожаров, более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха беспилотников, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

24 мая в Киеве произошли взрывы. Накануне президент республики Владимир Зеленский написал в соцсетях, что украинская разведка получила данные от западных партнеров о подготовке РФ удара с применением «Орешника».

Ранее очевидцы сняли последствия масштабного удара по Киеву.

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