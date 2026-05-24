Киев сотрясла вторая серия взрывов

В Киеве снова раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает «Страна.ua».

Газета отмечает, что Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе использования ракеты «Орешник».

Накануне президент республики Владимир Зеленский написал в соцсетях, что украинская разведка получила данные от западных партнеров о подготовке РФ удара с применением «Орешника». Глава государства отметил, что Киев проверяет информацию, полученную из США и европейских стран. Политик призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

Американское посольство в Киеве в этот же день выпустило предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке в течение ближайших суток. Оно распространяется на всю территорию Украины. Диппредставительство призвало американцев быть готовыми немедленно отправиться в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее ВСУ решили поменять стратегию.