Зеленский: Россия готовит удар по Украине с применением «Орешника»

Украинская разведка получила данные от западных партнеров о том, что РФ готовит удар с применением ракеты «Орешник», утверждает в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Киев проверяет информацию, полученную из США и стран Европы.

«Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения», — написал политик.

Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями. Президент обратил внимание западных партнеров на то, что применение указанного оружия и затягивание военных действий подает пример «другим потенциальным агрессорам».

«Мы готовим ПВО (противовоздушной обороны) настолько, насколько это возможно, и будем отвечать вполне справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет», — сообщил Зеленский.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ решили поменять стратегию.

 
