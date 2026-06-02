Киев затянуло дымом после ночных взрывов

Небо над украинской столицей затянуто дымом на фоне ночных взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Киев затянут дымом от пожаров», — сообщает портал.

Кроме того, издание сообщило о дыме в небе над Харьковом, где местные жители также слышали взрывы.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по военным и энергетическим объектам в Киеве и других регионах. Украинскую столицу затянуло дымом от пожаров, более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха беспилотников, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по военным аэродромам. Атака стала ответом на террористические акты украинской стороны, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее очевидцы сняли последствия масштабного удара по Киеву.