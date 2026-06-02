Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Опубликованы кадры ночной ракетной атаки на Киев

Очевидцы сняли последствия масштабного удара по Киеву
Telegram-канал «Київ ІНФО | Новини Україна»

Вооруженные Силы России (ВС РФ) продолжают наносить удары по целям на Украине. Воздушная тревога до сих пор продолжает действовать в Киеве, пишет украинский Telegram-канал «Киев-Инфо», публикуя кадры ночного удара.

Журналисты уточняют, что в результате удара в украинской столице начались пожары, в некоторых районах города пропал свет.

«Отбились плохо, если без деталей», — пишут украинские паблики.

По информации местных властей, в Киевской области всю ночь фиксировались прилеты беспилотников, крылатых и баллистических ракет

В настоящее время воздушная тревога действует в большинстве регионов страны. В частности, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Черновицкой, Волынской, Киевской и Житомирской областях, а также в Киеве.

Президент России Владимир Путин ранее назвал удар по колледжу в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты» и подчеркнул, что все причастные к атаке должны понести ответственность. Российский лидер подчеркнул, что наказание для виновных будет неотвратимым.

Ранее стало известно о начале массированных ударов ВС России по территории Украины.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!