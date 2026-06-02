Опубликованы кадры ночной ракетной атаки на Киев

Вооруженные Силы России (ВС РФ) продолжают наносить удары по целям на Украине. Воздушная тревога до сих пор продолжает действовать в Киеве, пишет украинский Telegram-канал «Киев-Инфо», публикуя кадры ночного удара.

Журналисты уточняют, что в результате удара в украинской столице начались пожары, в некоторых районах города пропал свет.

«Отбились плохо, если без деталей», — пишут украинские паблики.

По информации местных властей, в Киевской области всю ночь фиксировались прилеты беспилотников, крылатых и баллистических ракет

В настоящее время воздушная тревога действует в большинстве регионов страны. В частности, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Черновицкой, Волынской, Киевской и Житомирской областях, а также в Киеве.

Президент России Владимир Путин ранее назвал удар по колледжу в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты» и подчеркнул, что все причастные к атаке должны понести ответственность. Российский лидер подчеркнул, что наказание для виновных будет неотвратимым.

Ранее стало известно о начале массированных ударов ВС России по территории Украины.