«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по военным объектам на Украине, применив в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Были поражены цели во многих регионах, в том числе в Киеве. После ударов небо над украинской столицей затянуло черным дымом. Каким оружием атаковали Украину, почему интенсивность ракетно-авиационных ударов по республике будет только наращиваться и какие новые объекты могут попасть в список целей — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Вооруженные силы России в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Эта мера стала ответом на террористические атаки со стороны Киева.

В ударе были задействованы крылатые ракеты морского и воздушного базирования типа «Калибр-ПЛ», «Калибр-НК», Х-101 и Х-555, ударные беспилотные летательные аппараты различного назначения. Среди использованных средств воздушного нападения были также гиперзвуковые аэробаллистические ракеты типа «Кинжал» и «Циркон».

Поражению подверглись цели в Киеве, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) городах Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары наносились по объектам в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

В рамках массированного удара были также поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также военные аэродромы.

В Киеве без света осталось 140 тысяч потребителей в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах. Небо над городом затянуто черным густым дымом. Отключения электричества также начались в Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донбасса.

Какого-либо эффективного противодействия ударам ВС РФ со стороны сил и средств отмечено не было, хотя и боевые стрельбы зенитных ракетных войск Украины в эту ночь отмечались в различных районах Киева.

«Дефицит ракет ПВО на Украине был, есть и будет. Их не так много производят в мире, не так много производственных площадок. Вопрос коммуникации с партнерами всегда ведется, и даже публично, как вы видите. И даже наши военные обращаются, чтобы каким-то образом повлиять на этот процесс по поставкам ракет», — с таким заявлением в эфире местного ТВ выступил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат.

Власти Киева своими сознательными преступлениями против детей в Старобельске и Геническе самостоятельно придали новое качество всему конфликту. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске.

Есть все основания полагать, что интенсивность ракетно-авиационных ударов по объектам на территории Украины будет только наращиваться и в список целей для поражения будут включены те объекты, ранее по которым удары не наносились .

Вполне возможно, что речь в этом случае будет идти о квартале правительственных зданий в столице Украины, мостовым переходам через реку Днепр, коммуникациям, железнодорожным тоннелям на западе Украины, гидротехническим сооружениям.

В то же время в Кремле отмечали, что СВО может завершиться до конца дня. Для этого Владимиру Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).