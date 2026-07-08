В Бахрейне второй раз за утро объявили воздушную тревогу

В Бахрейне второй раз за утро объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства в соцсети X.

«Звучат сирены. Подданных и жителей призывают сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в сообщении.

Сегодня ранее в королевстве уже звучали сирены воздушной тревоги, граждан призвали укрыться в безопасных местах. Причины объявления воздушной тревоги не назывались.

Незадолго до этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Как сообщалось, взрывы раздались на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также на острове Харк на юге Ирана. Кроме того, несколько взрывов произошли в городах Исламской Республики Бендер-Аббас и Сирик.

Ранее в России рассказали, почему Иран победил в войне с США.