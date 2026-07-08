В Иране произошли новые взрывы

Новые взрывы раздались на иранских островах Кешм и Харк. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Сообщения о возобновлении взрывов на острове Кешм. Несколько взрывов также слышны на острове Харк на юге Ирана», — сказано в сообщении.

В ночь на 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану. В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов заявили, что атаки были совершены в ответ на якобы удары Исламской Республики по трем коммерческим судам, которые проходили через Ормузский пролив.

Как сообщалось, серия из шести взрывов раздалась на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Также несколько взрывов произошли в городах Ирана Бендер-Аббас и Сирик.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.