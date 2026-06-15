«Прогнул Америку»: в России рассказали, почему Иран победил в войне с США

Заявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения с Ираном, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива, говорит о победе Тегерана в войне с Соединенными Штатами. Америка не достигла поставленных целей, не сумев свергнуть режим в Иране. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.



«Победил Иран любом случае. Не важно, подпишется или не подпишется соглашение. Иран уже победил по одной простой чисто человеческой причине: более слабый человек, когда добивается определенных уступок от сильного, одерживает победу... Репутационные приобретения для Ирана, безусловно, очевидны», — подчеркнул он.



По словам Ордуханяна, США так и не смогли добиться смены режима в Иране, а сама система внутри государства, отметил аналитик, «работает нормально».



С точки зрения американиста, это позволяет говорить о перспективах регионального лидерства Ирана на Ближнем Востоке на фоне военного противостояния Тегерана Соединенным Штатам.



«Позиция Ирана, с точки зрения восточного менталитета, стопроцентно выигрышная. Если вы обратили внимание, в сделку включены требования по Ливану. Иран не только «прогнул» Америку, но еще и заставил Израиль отступить... Победителей любят на Востоке, победителям служат... В данной ситуации Иран – в очень выгодном положении», — заметил специалист.



США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу.

Ранее Трамп похвалил Путина за помощь в урегулировании войны с Ираном.