В Бахрейне объявили воздушную тревогу

В Бахрейне заработали сирены воздушной тревоги, граждан призвали укрыться в безопасных местах. Об этом в социальной сети X сообщило МВД королевства.

«Прозвучала сирена. Граждан и жителей призывают сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — сказано в заявлении министерства.

Причина объявления воздушной тревоги не называется.

Незадолго до этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Как сообщалось, взрывы раздались на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также на острове Харк на юге Ирана. Кроме того, несколько взрывов произошли в городах Исламской Республики Бендер-Аббас и Сирик.

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