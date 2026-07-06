В Польше назвали сроки возвращения в страну американских военных

Пентагон в ближайшие недели возобновит ротакцию 5 тысяч своих военнослужащих в Польше. Об этом сообщил журналистам глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию в соцсетях правительства.

Министр заявил, что получил от заместителя посла США в Варшаве и американского военного атташе информацию о возобновлении приостановленной несколько недель назад ротации.

«Я с радостью получил <...> информацию о возобновлении ротации, которая была прервана несколько недель назад. Она продолжится, и в ближайшие недели осуществится ротация американских войск в Польше», — заверил Косиняк-Камыш.

В середине мая СМИ сообщили, что США приостанавливают отправку своих солдат и военной техники в Польшу в рамках планируемого сокращения своего контингента в Европе. Однако уже через несколько дней стало известно о переброске в страну части Первой кавалерийской дивизии из Техаса.

Вскоре президент США заявил, что в Польшу все-таки будут направлены 5 тысяч американских военнослужащих. До этого в стране было размещено приблизительно 10 тысяч солдат Пентагона, среди которых регулярно проводилась ротация.

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