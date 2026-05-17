США перебросили в Польшу часть военных

США перебрасывают в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса. Об этом сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий.

Отмечается, что текущее изменение количества американских войск в Польше связано с продолжающейся ротацией сил США, которую ведет Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа в Техасе. На сегодняшний день из Форт-Худа в Польшу было переброшено более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники, что является ключевым фактором готовности сил.

Несколько дней назад газета The Wall Street Journal (WSJ) писала о том, что США внезапно решили остановить отправку бронетанковой бригады в Польшу, что является одним из шагов по сокращению американского военного присутствия в Европе.

При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что шаг американцев «не касается» Варшавы, а связан с «ранее объявленным изменением присутствия некоторых американских вооруженных сил в Европе».

