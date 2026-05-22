США все-таки направят в Польшу 5000 солдат. На прошлой неделе Пентагон объявлял о приостановке ротации

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направят 5 тыс. военнослужащих в Польшу. Таким образом, президент США отменил решение о приостановке ротации в этой стране, о котором Пентагон объявил на прошлой неделе. Трамп объяснил изменение позиции «успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», который выиграл выборы в прошлом году.

В четверг Дональд Трамп заявил, что США направляют в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих. Это произошло спустя неделю после того, как Пентагон отменил давно запланированную переброску в Польшу 4 тыс. военных.

Американские законодатели выразили глубокое разочарование и обеспокоенность по поводу решения приостановить запланированную ротацию, обвинив администрацию Трампа в принятии решения в последний момент без консультаций с конгрессом.

Теперь Трамп, похоже, отменил решение о приостановке ротации, хотя пока неясно, являются ли войска, направляющиеся в Польшу, той же бригадой, развертывание которой было приостановлено.

«Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов в 2025 году. Он уже успел поблагодарить Трампа за обещание переброски войск.

«Благодарю президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за дружбу по отношению к Польше и за решения, практический эффект которых мы сегодня видим очень отчетливо», — написал президент Польши в соцсети X.

«Я стою и буду стоять на страже польско-американского союза — важного столпа безопасности каждого польского дома и всей Европы», — добавил Навроцкий.

«Пустяковое дело»

На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приостановил переброску войск 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии в Польшу, что стало неожиданностью для представителей оборонного ведомства США и некоторых европейских чиновников.

В Пентагоне заявили, что это «не было неожиданным решением, принятым в последний момент», однако его раскритиковали в Капитолии.

Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей Майк Роджерс заявил, что комитет «недоволен» и что с ним не консультировались.

«Мы не знаем, что здесь происходит, но я просто скажу вам, что мы недовольны тем, о чем говорят, особенно учитывая отсутствие каких-либо предусмотренных законом консультаций с нами», — заявил Роджерс министру армии Дэну Дрисколлу и исполняющему обязанности начальника штаба армии генералу Кристоферу ЛаНеве во время слушаний в палате представителей на прошлой неделе.

Вице-президент Джей Ди Вэнс во вторник выступил в защиту приостановки, назвав ее «очень незначительным и совсем пустяковым делом».

«Мы не сократили численность войск в Польше на 4000 человек. Мы лишь отложили отправку войск в Польшу. Это не сокращение, а стандартная задержка и ротация, которые иногда происходят в подобных ситуациях», — заявил Вэнс журналистам на брифинге в Белом доме.

«Честно говоря, я думаю, что многие европейские СМИ несколько преувеличивают, — сказал вице-президент, добавив: — Европе было бы разумно взять на себя немного больше ответственности за целостность своей континентальной территории».

В Польше находится около 10 тыс. американских военнослужащих, большинство из которых сменяют друг друга в стране с интервалом в несколько месяцев. Польша рассматривает присутствие американских войск как способ сдерживания России.

Ранее в этом месяце США заявили о выводе около 5 тыс. военнослужащих из Германии после того, как канцлер Фридрих Мерц раскритиковал войну США против Ирана.

Польша не критиковала конфликт США с Ираном и является страной с самыми высокими расходами на оборону в НАТО в процентном отношении к ВВП, потратив в этом году на оборону 4,8% своего ВВП.