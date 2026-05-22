Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика
ТВЗ

США все-таки направят в Польшу 5000 солдат. На прошлой неделе Пентагон объявлял о приостановке ротации

Трамп объявил о переброске в Польшу 5000 военнослужащих

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направят 5 тыс. военнослужащих в Польшу. Таким образом, президент США отменил решение о приостановке ротации в этой стране, о котором Пентагон объявил на прошлой неделе. Трамп объяснил изменение позиции «успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», который выиграл выборы в прошлом году.

В четверг Дональд Трамп заявил, что США направляют в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих. Это произошло спустя неделю после того, как Пентагон отменил давно запланированную переброску в Польшу 4 тыс. военных.

Американские законодатели выразили глубокое разочарование и обеспокоенность по поводу решения приостановить запланированную ротацию, обвинив администрацию Трампа в принятии решения в последний момент без консультаций с конгрессом.

Теперь Трамп, похоже, отменил решение о приостановке ротации, хотя пока неясно, являются ли войска, направляющиеся в Польшу, той же бригадой, развертывание которой было приостановлено.

«Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов в 2025 году. Он уже успел поблагодарить Трампа за обещание переброски войск.

«Благодарю президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за дружбу по отношению к Польше и за решения, практический эффект которых мы сегодня видим очень отчетливо», — написал президент Польши в соцсети X.

«Я стою и буду стоять на страже польско-американского союза — важного столпа безопасности каждого польского дома и всей Европы», — добавил Навроцкий.

«Пустяковое дело»

На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приостановил переброску войск 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии в Польшу, что стало неожиданностью для представителей оборонного ведомства США и некоторых европейских чиновников.

В Пентагоне заявили, что это «не было неожиданным решением, принятым в последний момент», однако его раскритиковали в Капитолии.

Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей Майк Роджерс заявил, что комитет «недоволен» и что с ним не консультировались.

«Мы не знаем, что здесь происходит, но я просто скажу вам, что мы недовольны тем, о чем говорят, особенно учитывая отсутствие каких-либо предусмотренных законом консультаций с нами», — заявил Роджерс министру армии Дэну Дрисколлу и исполняющему обязанности начальника штаба армии генералу Кристоферу ЛаНеве во время слушаний в палате представителей на прошлой неделе.

Вице-президент Джей Ди Вэнс во вторник выступил в защиту приостановки, назвав ее «очень незначительным и совсем пустяковым делом».

«Мы не сократили численность войск в Польше на 4000 человек. Мы лишь отложили отправку войск в Польшу. Это не сокращение, а стандартная задержка и ротация, которые иногда происходят в подобных ситуациях», — заявил Вэнс журналистам на брифинге в Белом доме.

«Честно говоря, я думаю, что многие европейские СМИ несколько преувеличивают, — сказал вице-президент, добавив: — Европе было бы разумно взять на себя немного больше ответственности за целостность своей континентальной территории».

В Польше находится около 10 тыс. американских военнослужащих, большинство из которых сменяют друг друга в стране с интервалом в несколько месяцев. Польша рассматривает присутствие американских войск как способ сдерживания России.

Ранее в этом месяце США заявили о выводе около 5 тыс. военнослужащих из Германии после того, как канцлер Фридрих Мерц раскритиковал войну США против Ирана.

Польша не критиковала конфликт США с Ираном и является страной с самыми высокими расходами на оборону в НАТО в процентном отношении к ВВП, потратив в этом году на оборону 4,8% своего ВВП.

Читайте также
Трамп зол на Мерца? Почему США выводят тысячи военных из Германии

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!