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Армия

Главком ВСУ заявил о возможном наступлении армии России в Черниговской области

Сырский: ВС России могут начать наступление в Черниговской области
Офис президента Украины

Российская армия якобы может начать наступление в Черниговской области Украины. С таким утверждением выступил в интервью телеканалу ТСН главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

По его словам, оно якобы может начаться с территории Брянской области.

Также главком заявил, что украинские войска готовятся к этому варианту.

28 июня президент РФ Владимир Путин рассказал, что украинская сторона предложила ограничить ведение боевых действий только четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской народными республиками.

В тот же день сообщалось, что командование ВСУ в экстренном порядке перебрасывает солдат и технику в Черниговскую область.

22 июня в российских силовых структурах заявили, что украинские формирования несут большие потери в Черниговской области на границе с РФ. Речь идет о подразделениях 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. По словам силовиков, данные соединения после последнего комбинированного удара со стороны российских войск потеряли операторов беспилотников, специалистов противовоздушной обороны и обычных пехотинцев.

Ранее в США высказались о продвижении российских войск в зоне СВО.

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