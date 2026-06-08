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Армия

В США высказались о продвижении российских войск в зоне СВО

Аналитик Макговерн заявил, что российские войска расчищают себе путь к Днепру
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России успешно продвигаются, расчищая путь к реке Днепр. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Русские продвигаются. <…> Они приближаются, приближаются и приближаются», — сказал эксперт.

Он отметил, что российским войскам осталось взять под контроль только три крупных города в Донбассе.

«И тогда наступит полное господство — свободный путь к Днепру», — продолжил Макговерн.

Также он подчеркнул, что ВС РФ владеют инициативой на всех участках специальной военной операции (СВО).

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что многие комментаторы утверждают, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне проведения СВО недостаточно быстро. Однако «эксперты» зачастую не имеют представления о реальной обстановке на линии боевого соприкосновения, отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что главным критерием остается не скорость продвижения, а достижение результата с минимальными потерями.

Ранее в России раскрыли, за счет чего ускорится продвижение ВС РФ на Украине.

 
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