В США высказались о продвижении российских войск в зоне СВО

Вооруженные силы России успешно продвигаются, расчищая путь к реке Днепр. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Русские продвигаются. <…> Они приближаются, приближаются и приближаются», — сказал эксперт.
Он отметил, что российским войскам осталось взять под контроль только три крупных города в Донбассе.
«И тогда наступит полное господство — свободный путь к Днепру», — продолжил Макговерн.
Также он подчеркнул, что ВС РФ владеют инициативой на всех участках специальной военной операции (СВО).
До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что многие комментаторы утверждают, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне проведения СВО недостаточно быстро. Однако «эксперты» зачастую не имеют представления о реальной обстановке на линии боевого соприкосновения, отметил эксперт.
Кроме того, он подчеркнул, что главным критерием остается не скорость продвижения, а достижение результата с минимальными потерями.
Ранее в России раскрыли, за счет чего ускорится продвижение ВС РФ на Украине.