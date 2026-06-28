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Стало известно об экстренной переброске военных ВСУ на один из участков фронта

РИА: ВСУ экстренно перебрасывают бойцов погранотряда в Черниговскую область
Roman Chop/AP

Командование украинских войск в экстренном порядке перебрасывает солдат и технику в Черниговскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что противник экстренно перебрасывает на данный участок фронта свободные боевые группы», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет туда военнослужащих 31-го пограничного отряда.

22 июня в российских силовых структурах заявили, что украинские формирования несут большие потери в Черниговской области на границе с РФ. Речь идет о подразделениях 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. По словам силовиков, данные соединения после последнего комбинированного удара со стороны российских войск потеряли операторов беспилотников, специалистов противовоздушной обороны и обычных пехотинцев. Сведения о ликвидированных украинских солдатах появляются в открытых источниках, в том числе в официальных аккаунтах 3-го батальона в социальных сетях.

Ранее в Черниговской области дезертир расправился с командиром ВСУ.

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