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Армия

Стало известно о крупных потерях среди украинских операторов БПЛА

ВСУ несут большие потери среди операторов БПЛА и ПВО под Черниговом
Valentyn Ogirenko/Reuters

Подразделения 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут крупные потери в Черниговской области на границе с Россией. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Отмечается, что в результате последнего комбинированного удара Вооруженных сил России по украинскому батальону произошли потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев.

Собеседник агентства добавил, что данные о погибших появляются в открытых источниках, в том числе в официальном аккаунте батальона в социальных сетях.

До этого сообщалось, что экипажи Су-34 Воздушно-космических сил России ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Донецкой народной республике. В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр российские войска применили ФАБ-500, уничтожив пункты управления БПЛА двух бригад нацгвардии Украины.

Ранее Минобороны показало кадры удара ФАБ-1500 по пункту ВСУ.

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