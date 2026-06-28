Российские военные за сутки сбили почти 600 украинских беспилотников

Российские военные за прошедшие сутки сбили почти 600 беспилотников противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 590 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке ведомства.

В воскресенье, 28 июня, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три беспилотника Вооруженных сил Украины в регионе. Он уточнил, что обошлось без пострадавших. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО за сутки ликвидировали 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 БПЛА самолетного типа.

Ранее в Минобороны рассказали о значении Новоселовки для продвижения ВС РФ.