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Российские ПВО уничтожили три ракеты ВСУ «Фламинго» и более 500 дронов за сутки

МО: российские ПВО сбили 16 авиабомб и 511 украинских беспилотников за сутки
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации сбили за сутки несколько крылатых ракет большой дальности «Фламинго», свыше 10 авиабомб и более 500 беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, всего за время специальной военной операции были уничтожены более 170 тысяч украинских беспилотников.

До этого сообщалось, что в населенном пункте Красный Лиман российские штурмовики взяли под контроль пять опорных пунктов ВСУ и заняли 57 зданий.

Кроме того, за сутки в Константиновке российскими военными были взяты 70 зданий. В российских силовых структурах заявили, что ВСУ пытаются бежать из Константиновки малыми группами, но им это не удается.

Ранее ВСУ перебросили самых опытных инструкторов мотопехоты на защиту небольшого села в Харьковской области.

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