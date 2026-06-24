ВС РФ ударили «Геранями» по локомотивам, перевозившим военную технику ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» нанесли серию ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны атаковали локомотивы, перевозившие военную технику и грузы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Лозовая.

В результате ударов выведена из строя часть железнодорожной сети, повреждены складские помещения и линии электропередачи, уточнили в министерстве.

До этого в Минобороны сообщили, что военнослужащие Воздушно-космических сил России уничтожили пункты управления беспилотников ВСУ в Харьковской области с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39. В ведомстве уточнили, что цели располагались в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.