Переход под российский контроль населенного пункта Новоселовки позволяет усилить давление на оборону противника и создает условия для продвижения в Запорожской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Установление контроля над населенным пунктом позволяет подразделениям группировки «Восток» усилить давление на оборону противника и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 28 июня ведомство сообщило, что под контроль российских войск перешли еще два населенных пункта — Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Как следует из сводки российского Минобороны, ВС РФ уничтожили более взвода противника при взятии Новоселовки.

Накануне сообщалось, что бойцы российской армии взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.

В тот же день российские военные взяли под огневой контроль железнодорожную станцию в населенном пункте Коллективная в Донецкой народной республике. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что бойцы ВС РФ зачистили несколько зон Красного Лимана и «большое количество домостроений».

Ранее в Константиновке за сутки освободили более 100 зданий.