Силы ПВО сбили украинские дроны в небе над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три беспилотника Вооруженных сил Украины в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в «Максе».

По словам главы Тульской области, обошлось без пострадавших. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого на подлете к Москве средства ПВО сбили 23 беспилотника. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на месте крушения обломков дронов работают экстренные службы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Утром в субботу в Минобороны РФ рассказали, что российские средства ПВО за сутки ликвидировали 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 БПЛА самолетного типа. По данным оборонного ведомства, всего за время специальной военной операции были уничтожены более 170 тысяч украинских беспилотников.

Ранее в ДНР при ударе дрона ВСУ по АЗС пострадал пенсионер.