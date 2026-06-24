Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Российские военные поразили склады с ракетами и БПЛА в Харьковской области

ВС РФ накрыли бомбами склады с ракетами и БПЛА, которыми ВСУ били по Белгороду
РИА Новости

Российские военные атаковали авиабомбами украинские склады с ракетами и беспилотниками в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, авиабомбы прилетели по складам в селе Мартовое, где хранились установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотники типа «Лютый».

«Именно этим вооружением ВСУ регулярно обстреливали Белгородскую, Курскую и Брянскую области и другие регионы», — отмечается в сообщении.

До этого расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» нанесли серию ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, под удар попали локомотивы, перевозившие военную технику и грузы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Лозовая.

21 июня в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Воздушно-космических сил России уничтожили пункты управления беспилотников ВСУ в Харьковской области с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39. В ведомстве уточнили, что цели располагались в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области.

Ранее бригада ВСУ запросила тысячу пакетов для тел.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!