ВС РФ накрыли бомбами склады с ракетами и БПЛА, которыми ВСУ били по Белгороду

Российские военные атаковали авиабомбами украинские склады с ракетами и беспилотниками в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, авиабомбы прилетели по складам в селе Мартовое, где хранились установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотники типа «Лютый».

«Именно этим вооружением ВСУ регулярно обстреливали Белгородскую, Курскую и Брянскую области и другие регионы», — отмечается в сообщении.

До этого расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» нанесли серию ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, под удар попали локомотивы, перевозившие военную технику и грузы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Лозовая.

21 июня в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Воздушно-космических сил России уничтожили пункты управления беспилотников ВСУ в Харьковской области с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39. В ведомстве уточнили, что цели располагались в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области.

Ранее бригада ВСУ запросила тысячу пакетов для тел.