В Минобороны Кувейта заявили о перехвате двух ракет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта перехватили две баллистические ракеты в воздушном пространстве страны. Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель Минобороны Сауд аль-Атван.

«Сегодня на рассвете вооруженные силы зафиксировали в воздушном пространстве Кувейта две вражеские баллистические ракеты. Они были перехвачены и нейтрализованы по установленной процедуре», — написал он.

В результате происшествия никто не пострадал.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно их заявлению, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в КСИР уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.