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Политика

Трамп обвинил Иран в «безрассудном» нарушении режима прекращения огня

Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

«Иран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна», — сообщил глава Белого дома.

По его словам, оно смогло продолжить путь. При этом остальные три дрона сбили американские военные, уточнил Трамп.

Как подчеркнул американский лидер, инцидент является безрассудным нарушением соглашения о прекращении огня между Тегераном и Вашингтоном.

Накануне представители США и государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступили с совместным заявлением, в котором высказались против наложения транзитных пошлин в акватории Ормузского пролива.

В документе подчеркивается, что свободное и беспрепятственное движение судов в этом районе является ключевым условием как региональной, так и мировой стабильности. В связи с этим министры заявили о неприемлемости любых попыток обложения судов сборами.

18 июня президент России Владимир Путин заявил: он рассчитывает, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Трамп рассказал, на что повлияло бы введение Ираном платы за проход по Ормузскому проливу.

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