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Политика

Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума

Резаи: США нарушили два пункта американо-иранского меморандума
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

США нарушили два пункта заключенного с Ираном меморандума о разрешении конфликта. Об этом заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи в социальной сети Х.

По словам Резаи, Соединенные Штаты, поддерживая действия Израиля в Ливане, нарушили первый пункт меморандума, а продолжение эскалации напряженности в Ормузском проливе — пятый.

Помощник Хаменеи подчеркнул, что ответ Исламской Республики на нарушение любого пункта меморандума будет быстрым и сокрушительным.

26 июня Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об ударах по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям. В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на атаку Ирана на судно в Ормузском проливе.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.

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