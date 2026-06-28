КСИР ответил на удары США по складам и радарам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Согласно заявлению КСИР, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в Корпусе уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанёс прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

По словам республиканского политика, в ответ на это американская авиация нанесла удары по складам с ракетами и дронами Ирана. Это Трамп назвал ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня». Трамп добавил, что может настать момент, когда Вашингтон больше не сможет проявлять сдержанность и будет вынужден военным путем завершить дело.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.