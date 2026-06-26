Стали известны детали переговоров между Ливаном и Израилем

Asharq al-Awsat: переговоры между Ливаном и Израилем в Вашингтоне продлили на день

Представители Ливана и Израиля продолжат на переговорах в Вашингтоне обсуждение меморандума о намерениях в сфере безопасности. Об этом сообщает газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

«Переговоры между Израилем и Ливаном при посредничестве США, которые должны были завершиться в четверг, 25 июня, продлятся еще один день. Пятый раунд возобновится в пятницу утром», — говорится в сообщении.

В начале июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились прекратить огонь. 20 июня вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США стремятся обеспечить устойчивое прекращение огня в Ливане. Тогда же сообщалось, что власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях.

19 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль не станет выводить свои войска с контролируемых приграничных территорий на юге Ливана.

Ранее востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану.