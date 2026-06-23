Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России

Путин: страны, которые дали запускать дроны по РФ, не отдают отчет последствиям

Страны-члены НАТО, которые предоставили возможность запускать беспилотники по России со своих территорий, не отдают отчета последствиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА Новости.

«Не отдают [отчета], судя по всему», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, отдают ли эти страны отчет последствиям от своих решений.

В ходе этого же мероприятия Путин заявил, что сегодня западные страны открыто твердят о том, что они готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. По словам российского лидера, коллективный Запад прибегает к лживым утверждениям о якобы российской военной угрозе для аргументации своей радикальной милитаризации.

Президент подчеркнул, что Российская Федерация готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы.

Ранее Путин объяснил, почему Запад пока не решается бить по России со своей территории.