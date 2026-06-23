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Политика

«Восемь лет терпели»: Путин напомнил причину начала СВО

Путин: РФ была вынуждена начать СВО, когда Запад отказался от Минских соглашений
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия восемь лет терпела, но в конце концов была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать специальную военную операцию на Украине, когда Запад отказался от Минских соглашений. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли в Донбассе авиацию, танки и артиллерию против мирного населения.

Восемь лет Россия терпела и пыталась договориться с Киевом и его союзниками, но потом они объявили, что не будут садиться за стол переговоров и исполнять Минские соглашения, отметил Путин.

«Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя и частью русского мира», — сказал президент РФ.

Политик добавил, что подобные действия со стороны Украины и коллективного Запада вынудили Россию ответить на агрессию против мирного населения, «сделать то, что она сделала».

Ранее Путин назвал численность российской группировки в зоне СВО.

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