Путин заявил, что западные страны открыто говорят о подготовке к войне с Россией

Путин: западные страны открыто говорят, что готовятся к войне с Россией

Страны Запада открыто говорят, что готовятся к войне с Россией. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима... то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», — сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

По его словам, для своей милитаризации они используют заявления о российской военной угрозе.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о возможности катастрофических последствий в случае прямого столкновения НАТО и России. Он считает, что такой сценарий может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.

Лавров также добавил, что Россия всерьез обеспокоена намерениями Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза.

Ранее Зеленский выдвинул Лукашенко ультиматум.