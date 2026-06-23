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Политика

Путин объяснил, почему Запад пока не решается бить по России со своей территории

Путин: Запад пока не решается наносить удары по России со своей территории
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Страны Запада пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, поскольку понимают, что получат ответный удар. Об этом заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Они пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что когда в страны Прибалтики залетают какие-то беспилотники ВСУ, то они «все-таки не указывают пальцем на Москву, они говорят, что это украинские дроны». Российский лидер подчеркнул, что пока там не дошли до того, чтобы свою территорию использовать, хоть и размещают на ней объекты для военного производства.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

При этом 19 мая Служба внешней разведки сообщила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.

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