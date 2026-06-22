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Армия

Германия передаст Украине ракеты ПВО

Зеленский: Украина подписала контракт с Германией на получение 600 ракет ПВО
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ТСН сообщил о подписании контракта с Германией на получение ракет противовоздушной обороны (ПВО).

«Украина подписала контракт с Германией на получение 600 ракет ПВО», — сказал он.

До этого министры обороны Германии и Украины Борис Писториус заявил, что Берлин поставит Украине трехзначное количество ракет класса «воздух — воздух» из своих запасов.

Также сообщалось, что Великобритания предоставит Киеву новую партию беспилотников и зенитных ракет.

Помимо этого на недавнем саммите «Большой семерки» (G7) Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом получение лицензии на производство систем и ракет ПВО.

Газета Le Parisien писала, что страны G7 договорились «увеличить поставки» систем ПВО Украине, а также предоставить Киеву лицензии на производство ракет.

Ранее Украину призвали пойти по пути Германии в вопросе территориальных уступок.

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