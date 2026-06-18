Британия пообещала Украине 150 тысяч беспилотников к концу года

Великобритания поставит Украине 150 тысяч БПЛА к концу 2026 года

Лондон подтвердил намерение поддержать Киев внушительной партией беспилотников и зенитных ракет. Данный шаг является частью более масштабной программы поддержки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британского оборонного ведомства.

«Великобритания предоставит Украине 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов к концу года», – отмечается в сообщении министерства обороны Соединенного Королевства.

Кроме того, украинской стороне будут переданы 350 ракет, предназначенных для систем противовоздушной обороны. В их числе – многоцелевые ракеты «Мартлет», а также современные радары и наземные радиолокационные комплексы.

Общая стоимость военной помощи, направляемой Киеву, оценивается в £752 млрд. Эта сумма выделяется в рамках кредита на общую сумму £2,26 млрд, о предоставлении которого Лондон объявил в 2024 году. Финансирование осуществляется за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

Также сообщалось о планах Нидерландов предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом €500 млн. Половина этих средств будет направлена на закупку беспилотных летательных аппаратов у нидерландских оборонных предприятий.

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