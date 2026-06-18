Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Британия пообещала Украине 150 тысяч беспилотников к концу года

Великобритания поставит Украине 150 тысяч БПЛА к концу 2026 года
Dmytro Smolienko/Reuters

Лондон подтвердил намерение поддержать Киев внушительной партией беспилотников и зенитных ракет. Данный шаг является частью более масштабной программы поддержки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британского оборонного ведомства.

«Великобритания предоставит Украине 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов к концу года», – отмечается в сообщении министерства обороны Соединенного Королевства.

Кроме того, украинской стороне будут переданы 350 ракет, предназначенных для систем противовоздушной обороны. В их числе – многоцелевые ракеты «Мартлет», а также современные радары и наземные радиолокационные комплексы.

Общая стоимость военной помощи, направляемой Киеву, оценивается в £752 млрд. Эта сумма выделяется в рамках кредита на общую сумму £2,26 млрд, о предоставлении которого Лондон объявил в 2024 году. Финансирование осуществляется за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

Также сообщалось о планах Нидерландов предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом €500 млн. Половина этих средств будет направлена на закупку беспилотных летательных аппаратов у нидерландских оборонных предприятий.

Ранее Британия решила поставить Украине обогащенный уран.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!