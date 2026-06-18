Германия пообещала Украине сотни ракет и средства на закупку Patriot

Германия поставит Украине трехзначное количество ракет класса «воздух — воздух» из собственных запасов. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам заседания контактной группы по Украине, передает РИА Новости.

По его словам, Берлин продолжает наращивать военную поддержку Киева. В частности, Украине уже передана еще одна система противовоздушной обороны IRIS-T, а также ускорены поставки управляемых ракет IRIS-T версий SLS и SLM. Кроме того, Германия направит $200 миллионов на закупку ракет-перехватчиков PAC-3 в рамках программы Jump Start.

Писториус также сообщил о расширении сотрудничества между немецкими и украинскими предприятиями оборонной промышленности. Речь идет о совместных проектах в сфере разработки и производства беспилотников, а также вооружений средней и большой дальности.

До этого стало известно, что Лондон подтвердил намерение поддержать Киев внушительной партией беспилотников и зенитных ракет. Данный шаг является частью более масштабной программы поддержки. Кроме того, украинской стороне будут переданы 350 ракет, предназначенных для систем противовоздушной обороны. В их числе — многоцелевые ракеты «Мартлет», а также современные радары и наземные радиолокационные комплексы.

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