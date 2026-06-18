Путин на встрече с Миннихановым отметил мужество бойцов СВО из Татарстана

Путин: бойцы из Татарстана мужественно воюют в зоне СВО

Бойцы Татарстана мужественно и здорово воюют в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Рустамом Миннихановым, передает РИА Новости.

«Ребята ваши здорово воюют. Мужественно и героически», — подчеркнул российский лидер.

13 июня Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации.

По его словам, противник, понимая, что не может сдержать натиск армии РФ, перешел к террористическим методам.

12 июня, в День России, Владимир Путин встретился в Кремле с участниками СВО. В начале встречи глава государства прошел по помещению и пожал руку каждому военнослужащему.

Президент РФ рассказал бойцам, что старается регулярно общаться с представителями различных родов войск — как с рядовыми солдатами, так и с командующими группировок.

Ранее Путин рассказал, что будет с ветеранами СВО после окончания боевых действий.