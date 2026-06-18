Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Путин на встрече с Миннихановым отметил мужество бойцов СВО из Татарстана

Путин: бойцы из Татарстана мужественно воюют в зоне СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы Татарстана мужественно и здорово воюют в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Рустамом Миннихановым, передает РИА Новости.

«Ребята ваши здорово воюют. Мужественно и героически», — подчеркнул российский лидер.

13 июня Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации.

По его словам, противник, понимая, что не может сдержать натиск армии РФ, перешел к террористическим методам.

12 июня, в День России, Владимир Путин встретился в Кремле с участниками СВО. В начале встречи глава государства прошел по помещению и пожал руку каждому военнослужащему.

Президент РФ рассказал бойцам, что старается регулярно общаться с представителями различных родов войск — как с рядовыми солдатами, так и с командующими группировок.

Ранее Путин рассказал, что будет с ветеранами СВО после окончания боевых действий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!