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Политика

Путин встретился в Кремле с участниками СВО

Путин принял в Кремле в День России участников СВО

В День России президент Владимир Путин встретился в Кремле с участниками СВО, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в начале встречи глава государства прошел по помещению и пожал руку каждому военнослужащему.

Президент РФ рассказал участникам СВО, что старается регулярно общаться с представителями различных родов войск — как с рядовыми солдатами, так и с командующими группировок.

«Мы с ними регулярно в контакте, с командирами различных подразделений, бригад, дивизий, армий, батальонов», — отметил политик.

Он также назвал 12 Июня днем участников СВО, потому что они «напрямую занимаются защитой» РФ.

День России — один из главных государственных праздников страны. В 2026 году россияне отдыхают три дня подряд — с 12 по 14 июня. Праздник приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете России в 1990 году.

В этот же день ровно год спустя состоялись выборы первого президента страны, на которых победил Борис Ельцин. В 1994 году он подписал декларацию об учреждении праздника в честь обретения суверенитета. Современное название дата обрела в 2002 году.

Ранее Путин напомнил, что имеет четвертый разряд плотника.

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