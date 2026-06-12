Путин рассказал, что будет с ветеранами СВО после окончания боевых действий

Правительство РФ думает, как трудоустроить ветеранов СВО после окончания боевых действий, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными в Кремле, передает РИА Новости.

Глава государства пообещал улучшать систему повышения их квалификации. Таким образом ветераны получат возможность получить среднее специальное и высшее специальное гражданское образование.

«Недостаточно только предлагать службу, скажем, в военкоматах… В министерстве обороны много направлений», — добавил Путин.

В День России, 12 июня, российский президент встретился в Кремле с участниками СВО. В начале мероприятия глава государства прошел по помещению и пожал руку каждому военнослужащему. Политик также назвал 12 Июня днем участников СВО, потому что они «напрямую занимаются защитой» РФ. Путин рассказал приглашенным, что старается регулярно общаться с представителями различных родов войск — как с рядовыми солдатами, так и с командующими группировок.

Ранее Путин назвал численность российской группировки в зоне СВО.