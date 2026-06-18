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Армия

Состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной

Поддубный: Россия получила 33 тела погибших военных и передала Украине 522 бойца
Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

Состоялся новый обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил военный корреспондент Герой России Евгений Поддубный.

По его словам, украинской стороне было передано 522 тела, Россия вернула домой тела 33 военнослужащих.

Когда и где состоялся обмен, Поддубный не уточнил.

Об обмене телами военнослужащих также сообщил военный корреспондент Александр Коц.

15 мая Россия и Украина провели еще один обмен погибшими военными. Киеву передали 528 тел, а Москве — 41.

Позже Украина подтвердила получение тел военнослужащих вооруженных сил страны. Правоохранительным органам совместно с сотрудниками экспертных учреждений предстояло провести мероприятия по идентификации погибших.

В этот же день Россия и Украина провели обмен военнопленными. Российское министерство обороны сообщило, что РФ вернула из украинского плена 205 военнослужащих, Киеву передали 205 пленных украинских бойцов.

Ранее появились кадры обмена телами военнослужащих России и Украины.

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