Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Военкор заявил о новом обмене телами между Россией и Украиной

Военкор Коц: Россия и Украина провели новый обмен телами военнослужащих
Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

Россия и Украина провели новый обмен телами военнослужащих. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, Россия передала Украине 522 тела военных. Российская сторона при этом получила 33 погибших военнослужащих, добавил Коц.

«Но зачем простому украинцу думать об этих страшных пропорциях. Ему сегодня показывают другое кино», — написал военкор.

15 мая Россия и Украина провели еще один обмен погибшими военными. Киеву передали 528 тел, а Москве — 41.

Позже Украина подтвердила получение тел военнослужащих вооруженных сил страны. Правоохранительным органам совместно с сотрудниками экспертных учреждений предстояло провести мероприятия по идентификации погибших.

В этот же день Россия и Украина провели обмен военнопленными. Российское министерство обороны сообщило, что РФ вернула из украинского плена 205 военнослужащих, Киеву передали 205 пленных украинских бойцов.

Ранее появились кадры обмена телами военнослужащих России и Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!