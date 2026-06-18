Военкор заявил о новом обмене телами между Россией и Украиной

Россия и Украина провели новый обмен телами военнослужащих. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, Россия передала Украине 522 тела военных. Российская сторона при этом получила 33 погибших военнослужащих, добавил Коц.

«Но зачем простому украинцу думать об этих страшных пропорциях. Ему сегодня показывают другое кино», — написал военкор.

15 мая Россия и Украина провели еще один обмен погибшими военными. Киеву передали 528 тел, а Москве — 41.

Позже Украина подтвердила получение тел военнослужащих вооруженных сил страны. Правоохранительным органам совместно с сотрудниками экспертных учреждений предстояло провести мероприятия по идентификации погибших.

В этот же день Россия и Украина провели обмен военнопленными. Российское министерство обороны сообщило, что РФ вернула из украинского плена 205 военнослужащих, Киеву передали 205 пленных украинских бойцов.

Ранее появились кадры обмена телами военнослужащих России и Украины.