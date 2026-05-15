Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

Россия и Украина провели новый обмен пленными

Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, российская сторона вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву передали 205 пленных бойцов ВСУ.

В ведомстве уточнили, что сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

После этого всех вернувшихся бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что украинская сторона вернула России несколько военнопленных в критическом состоянии. По его словам, российская сторона во время последнего обмена получила десятки бойцов с ампутированными конечностями и сейчас медики выясняют, как это произошло: либо это результат ранений, либо действий «той стороны».

«Известия» со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) писали, что в семи регионах Украины были нашли неофициальные места содержания российских военнопленных, где они сталкивались с жестоким обращением.

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!