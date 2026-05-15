Россия и Украина провели новый обмен пленными

Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, российская сторона вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву передали 205 пленных бойцов ВСУ.

В ведомстве уточнили, что сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

После этого всех вернувшихся бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что украинская сторона вернула России несколько военнопленных в критическом состоянии. По его словам, российская сторона во время последнего обмена получила десятки бойцов с ампутированными конечностями и сейчас медики выясняют, как это произошло: либо это результат ранений, либо действий «той стороны».

«Известия» со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) писали, что в семи регионах Украины были нашли неофициальные места содержания российских военнопленных, где они сталкивались с жестоким обращением.

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.