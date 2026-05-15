Стало известно о новом обмене погибшими военными между Россией и Украиной

Россия и Украина проводят обмен погибшими военными. Об этом RT сообщил со ссылкой на собственный источник, опубликовав кадры с места обмена.

Уточняется, что Киеву передадут 526 тел, а Москва получит 41 погибшего военного.

Сегодня Минобороны также сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными. По данным ведомства, российская сторона вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву передали 205 пленных бойцов ВСУ.

Ранее Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины.