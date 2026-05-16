Украина подтвердила получение от России тел солдат ВСУ

Киев подтвердил получение от Москвы 528 тел солдат ВСУ
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Сторона Украины подтвердила получение тел 528 погибших военнослужащих Вооруженных сил страны. Об этом сообщает украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

«По результатам репатриационных мероприятий на Украину вернули тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим», — говорится в сообщении.

После этого правоохранительным органам совместно с сотрудниками экспертных учреждений предстоит провести мероприятия по идентификации погибших.

15 мая Россия и Украина также провели обмен военнопленными. Российское министерство обороны сообщило, что РФ вернула из украинского плена 205 военнослужащих, Киеву передали 205 пленных украинских бойцов.

В ведомстве уточнили, что освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их отправят в Россию для лечения и реабилитации.

В апреле «Известия» со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека писали, что на Украине обнаружили в семи регионах неофициальные места содержания российских военнопленных, где они сталкивались с жестоким обращением.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина передала РФ списки на обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

 
