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Армия

Детский омбудсмен Брянской области осудила удар ВСУ по автобусу

Детский омбудсмен Мухина назвала верхом бесчеловечности удар ВСУ по автобусу
Telegram-канал «Егор Ковальчук»

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области является верхом бесчеловечности. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Мухина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наносить удары по мирным людям, тем более детям — верх бесчеловечности, которой отличаются ВСУ», — написала она.

17 июня ударный беспилотник ВСУ атаковал на трассе А-240 двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, следовавший по маршруту ГомельГеленджик.

В автобусе находились 44 человека, в том числе 28 детей-спортсменов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

По данным Минздрава России, в больницы доставлены семь пострадавших. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Остальных пассажиров в ближайшее время планируют вернуть домой. Сейчас они находятся в пункте временного размещения (ПВР), где ждут сопровождающей колонны из Гомеля, их прикрывают военные.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате атаки БПЛА не выжила женщина, еще семь человек пострадали, среди которых пятеро — дети. Один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее российский посол в Минске обвинил ВСУ в прицельном ударе по автобусу с детьми.

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