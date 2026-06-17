Губернатор заявил, что ВСУ знали, что атаковали пассажирский автобус

Ковальчук: ВСУ понимали, что атакуют туристический автобус в Брянской области

Украинские военные понимали, что атакуют пассажирский автобус. Об этом заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По его словам, пассажирам оказывается медицинская и психологическая помощь.

«Нахожусь на связи с руководством Гомельской области», — отметил Ковальчук.

Губернатор также уточнил, что в Брянск выехали московские специалисты из Центра медицины катастроф.

По данным региональных властей, 17 июня ударный беспилотник атаковал на трассе А240 двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, следовавший по маршруту Гомель — Геленджик.

В автобусе находились 44 человека, в том числе 28 детей-спортсменов. Предварительно, в результате атаки одна женщина не выжила. По последним данным, госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. Остальных пассажиров в ближайшее время планируют вернуть домой.

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