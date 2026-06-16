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Армия

Украинские беспилотники повредили инфраструктуру в Нижнем Новгороде

Шалабаев: Нижний Новгород подвергся атаке БПЛА, поврежден один из объектов
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Нижний Новгород. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в «Максе».

«На одном из объектов были зафиксированы локальные незначительные повреждения, жилая инфраструктура не затронута», — написал он.

По его словам, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работают оперативные службы.

16 июня в Подмосковье уничтожили почти 90 БПЛА, пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Возгорание уже потушено, инцидент не отразился на функционировании предприятия, уточнили в МЧС.

По мнению генерал-майора Владимира Попова, украинские беспилотники, которые пытались атаковать Москву, могли быть запущены из Харьковской и Сумской областей. По его словам, дроны летели через Смоленскую или Тамбовскую области.

До этого на Западе назвали «крайне неэффективными» удары ВСУ по России.

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