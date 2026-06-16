ВСУ атаковали Московский регион десятками дронов. Шесть человек пострадали

Воробьев: в Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек

В Подмосковье сбили почти 90 БПЛА, пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Возгорание уже потушено, инцидент не отразился на функционировании предприятия, уточнили в МЧС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Над Московской областью ночью и утром уничтожили 86 беспилотников, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Силами противовоздушной обороны сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадали шесть человек <…> Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.

Так, в Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка, она получила колото-резаную рану левого бедра . В Котельниках, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина, рассказал Воробьев.

В Электростали, в поселке Случайный, ранены четверо мужчин, двум из них потребовалась госпитализация . Кроме того, в Электростали на проспекте Ленина фрагмента БПЛА попали в многоквартирный дом — повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.

В деревне Григорово Раменского округа из-за атаки БПЛА загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома, а в Солнечногорске, в деревне Дурыкино, осколки беспилотника повредили остекление и сайдинг частного дома.

В Черноголовке пострадал фасад административного здания, никто не пострадал, подчеркнул Воробьев.

«На всех местах падения обломков работают экстренные службы, пожарные и сотрудники МЧС», — добавил губернатор.

Следственный комитет России заявил, что установит все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступлений.

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Атака на МНПЗ

Атака вражеских дронов на Москву продолжается в течение последних суток, сообщил, в свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин.

« Одним из дронов поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет . Экстренные службы работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В 8:52 мск главное управление МЧС России по Москве сообщило об оперативной локализации возгорания на нефтезаводе. О полной ликвидации пожара ведомство заявило в 11:16 мск.

«Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», — подчеркнули в МЧС.

На этом фоне столичный дептранс проинформировал водителей об ограничении движения на некоторых улицах в центре Москвы. Проезд транспорта перекрывался на Тверской при движении в центр, Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту, улице Моховой, Новой площади, Старой площади, внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара и в окрестностях Садовой-Кудринской улицы, Смоленской улице и Новоарбатском мосту при движении в центр, а также в Китайгородском и Театральном проездах. Фиксировались пятибалльные пробки.

В связи с атакой БПЛА в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) вводились ограничения на взлет и посадку самолетов .

«Нахожусь в Домодедово. Самолеты не летают вообще. У меня задержка на рейс до Новосибирска. Уже четыре часа сижу в ожидании», — поделился один из пассажиров в беседе с Msk1.ru.

Аэропорт Пулково по данным на 10:00 мск в качестве запасной авиагавани принял 16 рейсов из Москвы.

По информации ТАСС, массированная атака вражеских беспилотников на Москву, совершенная с начала сегодняшнего дня, вошла в число наиболее масштабных в этом году. Предыдущая масштабная атака произошла 17 мая, когда за первую половину дня сбили 81 беспилотник.

Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 16 июня над регионами России уничтожили 172 украинских беспилотника, с 7:00 до 14:00 мск средства ПВО сбили еще 151 БПЛА.