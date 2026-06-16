ВСУ атаковали Московский регион десятками дронов. Шесть человек пострадали

Над Московской областью ночью и утром уничтожили 86 беспилотников, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Силами противовоздушной обороны сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадали шесть человек <…> Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.
Так, в Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка, она получила колото-резаную рану левого бедра. В Котельниках, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина, рассказал Воробьев.
В Электростали, в поселке Случайный, ранены четверо мужчин, двум из них потребовалась госпитализация. Кроме того, в Электростали на проспекте Ленина фрагмента БПЛА попали в многоквартирный дом — повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.
В деревне Григорово Раменского округа из-за атаки БПЛА загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома, а в Солнечногорске, в деревне Дурыкино, осколки беспилотника повредили остекление и сайдинг частного дома.
В Черноголовке пострадал фасад административного здания, никто не пострадал, подчеркнул Воробьев.
«На всех местах падения обломков работают экстренные службы, пожарные и сотрудники МЧС», — добавил губернатор.
Следственный комитет России заявил, что установит все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступлений.
Атака на МНПЗ
Атака вражеских дронов на Москву продолжается в течение последних суток, сообщил, в свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин.
«Одним из дронов поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.
В 8:52 мск главное управление МЧС России по Москве сообщило об оперативной локализации возгорания на нефтезаводе. О полной ликвидации пожара ведомство заявило в 11:16 мск.
«Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», — подчеркнули в МЧС.
На этом фоне столичный дептранс проинформировал водителей об ограничении движения на некоторых улицах в центре Москвы. Проезд транспорта перекрывался на Тверской при движении в центр, Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту, улице Моховой, Новой площади, Старой площади, внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара и в окрестностях Садовой-Кудринской улицы, Смоленской улице и Новоарбатском мосту при движении в центр, а также в Китайгородском и Театральном проездах. Фиксировались пятибалльные пробки.
В связи с атакой БПЛА в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) вводились ограничения на взлет и посадку самолетов.
«Нахожусь в Домодедово. Самолеты не летают вообще. У меня задержка на рейс до Новосибирска. Уже четыре часа сижу в ожидании», — поделился один из пассажиров в беседе с Msk1.ru.
Аэропорт Пулково по данным на 10:00 мск в качестве запасной авиагавани принял 16 рейсов из Москвы.
По информации ТАСС, массированная атака вражеских беспилотников на Москву, совершенная с начала сегодняшнего дня, вошла в число наиболее масштабных в этом году. Предыдущая масштабная атака произошла 17 мая, когда за первую половину дня сбили 81 беспилотник.
Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 16 июня над регионами России уничтожили 172 украинских беспилотника, с 7:00 до 14:00 мск средства ПВО сбили еще 151 БПЛА.