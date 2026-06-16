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Бизнес

На Западе назвали «крайне неэффективными» удары ВСУ по России

Economist: малая часть украинских ракет прорывается через ПВО России
Anatolii Stepanov/Reuters

Лишь малая часть украинских ракет и бесплотников прорывается через российскую систему ПВО и достигает своих целей. Об этом пишет Economist.

По данным издания, успешность украинских атак составляет от 2% до 35% в зависимости от типа вооружения.

«Массированные операции остаются крайне неэффективными. Прорываться удаётся лишь небольшому меньшинству целей, в основном это самые скорострельные ракеты (более 350 км/ч). Успешность атак колеблется от 2% до 35% в зависимости от модели», — пишет СМИ.

Издание отмечает, что Украина хочет создать свои собственные ракеты, которые было бы сложнее перехватить. Однако в оборонном секторе страны сомневаются, что это удастся сделать.

«Нельзя сегодня делать лопаты, а завтра — ракеты. На Украине есть ракетная школа, но наши технологии заморожены уже 40 лет», — отметил бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

Также один из собеседников издания рассказал, что «в лучшем случае» Украина может надеяться на «муляж ракеты», который будет собран из западных комплектующих.

В недавнем интервью британскому телеканалу Sky News президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина находится «очень близко» к созданию баллистической ракеты, которой можно будет атаковать территорию России.

В июне президент России Владимир Путин отметил, что Украина пытается разрабатывать свои беспилотники, но у Киева «мало что получается». Также Путин подчеркнул, что Украина имеет только отдельные элементы противовоздушной обороны.

Ранее на Украине заявили о «пустых» установках ПВО на Украине во время атак ВС РФ.

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