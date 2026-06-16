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Армия

Генерал-майор раскрыл, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву

Попов: ВСУ могли запустить БПЛА на Москву из Харьковской и Сумской областей
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотники, которые пытались атаковать Москву 16 июня, могли быть запущены из Харьковской и Сумской областей. Об этом заявил генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

По его мнению, дроны летели через Смоленскую или Тамбовскую области.

«Тут, скорее всего, два основных направления, но, конечно, [дроны запускались] с территории Украины, из ближайших к границе регионов. Это Харьковская и Сумская области», — сказал он.

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки дронов на столицу поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По его данным, никто не пострадал.

По данным МЧС, пожар на территории Московского НПЗ полностью ликвидирован. Инцидент не отразился на функционировании предприятия.

Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву стала одной из самых крупных в 2026 году. С начала суток Собянин рассказал об уничтожении 60 беспилотников. Ранее наибольшее число сбитых БПЛА составляло 81, это произошло в первой половине суток 17 мая.

Ранее в одном из районов Москвы ограничили движение транспорта после атаки дрона на НПЗ.

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